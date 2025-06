Aguasofro Saint-Romain-Lachalm 7 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Aguasofro Chambaud Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-07

fin : 2025-07-07

Date(s) :

2025-07-07

2025-07-14

2025-07-21

2025-07-28

2025-08-04

2025-08-11

2025-08-18

2025-08-25

Aguasofro de 19h à 20h piscine privée . Un moment de complicité proposé par Elisa Murat Sophrologue. 23€ la séance. Réservation 07 82 59 35 30

.

Chambaud

Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 59 35 30

English :

Aguasofro from 7pm to 8pm private pool. A moment of complicity proposed by Elisa Murat Sophrologist. 23? per session. Reservations 07 82 59 35 30

German :

Aguasofro von 19:00 bis 20:00 Uhr privater Pool. Ein Moment der Zweisamkeit, vorgeschlagen von Elisa Murat Sophrologin. 23? pro Sitzung. Reservierung 07 82 59 35 30

Italiano :

Aguasofro dalle 19.00 alle 20.00 piscina privata. Un momento di complicità offerto dalla sofrologa Elisa Murat. 23? a seduta. Prenotazione 07 82 59 35 30

Espanol :

Aguasofro de 19h a 20h piscina privada. Un momento de complicidad ofrecido por la sofróloga Elisa Murat. 23? por sesión. Reservas 07 82 59 35 30

L’événement Aguasofro Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2025-06-24 par Haut Pays du Velay Tourisme