Aguilar de Campoo célèbre la musique, Aguilar de Campoo – Palencia (España), Aguilar de Campoo

Aguilar de Campoo célèbre la musique Dimanche 21 juin, 00h00 Aguilar de Campoo – Palencia (España)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T00:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T00:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

La Fête de la Musique d’Aguilar de Campoo fait partie de la célébration internationale créée en France en 1982 et organisée chaque 21 juin dans des centaines de villes à travers le monde.

Son objectif est de promouvoir la musique autrement : d’une part, des musiciens professionnels et amateurs descendent volontairement dans la rue ; d’autre part, des concerts gratuits sont organisés, permettant au public de découvrir des prestations sans distinction de style ou d’origine.

La Fiesta de la Música de Aguilar de Campoo (FIMAC) existe depuis 2011 et respecte tous les principes requis, puisqu’elle est officiellement reconnue par la plateforme internationale « Fête de la Musique » en France.

La FIMAC est organisée par la Plataforma de la Música de Aguilar de Campoo, un groupe hétérogène de personnes qui travaillent bénévolement pendant leur temps libre afin de coordonner les différentes activités nécessaires à la réalisation de cette journée magique.

Les musiciens, groupes et collectifs participants agissent également de manière altruiste et ne reçoivent aucune rémunération. Leur seule motivation est de partager leur talent et leur amour de la musique avec tous.

La FIMAC ne dispose d’aucun budget propre et ne bénéficie pas de subventions. Elle est rendue possible grâce à la collaboration désintéressée de diverses associations, commerces, entreprises et particuliers, ainsi qu’au soutien de la municipalité d’Aguilar de Campoo.

La FIMAC est une journée pour profiter de la musique de tous les styles, avec des musiciens de tous âges, dans le cadre unique de la ville d’Aguilar de Campoo. C’est une journée de tous et pour tous.

Aguilar de Campoo – Palencia (España) Aguilar de Campoo – 34800 (Palencia) Aguilar de Campoo 34800 Castille-et-León

La Fête de la Musique d’Aguilar de Campoo fait partie de la célébration internationale créée en France en 1982 et organisée chaque 21 juin dans des centaines de villes à travers le monde.

©FIMAC