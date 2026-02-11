AGUSTIN JULIAN BLACHA

81bis rue du palais de justice Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 09:30:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-03-04

Installé à Prades depuis sept ans, Agustin Julian Blacha puise son inspiration dans les paysages environnants et propose sa propre interprétation de ces terres.

.

81bis rue du palais de justice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 22 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Having settled in Prades seven years ago, Agustin Julian Blacha draws his inspiration from the surrounding landscapes and offers his own interpretation of these lands.

L’événement AGUSTIN JULIAN BLACHA Prades a été mis à jour le 2026-02-11 par OTI CONFLENT CANIGO