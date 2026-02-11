AGUSTIN JULIAN BLACHA Prades
Début : 2026-03-04 09:30:00
fin : 2026-04-11 12:00:00
2026-03-04
Installé à Prades depuis sept ans, Agustin Julian Blacha puise son inspiration dans les paysages environnants et propose sa propre interprétation de ces terres.
81bis rue du palais de justice Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 22 43
Having settled in Prades seven years ago, Agustin Julian Blacha draws his inspiration from the surrounding landscapes and offers his own interpretation of these lands.
