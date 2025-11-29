Ah, dis moi donc bergère…Chez Anne Sylvestre & Georges Brassens Place des Promenades Pesmes
Ah, dis moi donc bergère…Chez Anne Sylvestre & Georges Brassens Place des Promenades Pesmes samedi 29 novembre 2025.
Ah, dis moi donc bergère…Chez Anne Sylvestre & Georges Brassens
Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Elle chante Anne Sylvestre a capella, il chante Brassens en s’accompagnant de sa guitare. Pascale Richem et Bernard Bretin, deux amoureux de la chanson, ont décidé de réunir ces deux univers en faisant dialoguer leurs compositions. La sorcière comme les autres, se fichant bien de la mauvaise réputation du gorille, applaudira Lazare et Cécile s’en allant batifoler à la chasse aux papillons.
Venez vibrer au rythme des chansons et des textes. Au profit du Téléthon. .
Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 17 38 69 jdrezet@orange.fr
English : Ah, dis moi donc bergère…Chez Anne Sylvestre & Georges Brassens
German : Ah, dis moi donc bergère…Chez Anne Sylvestre & Georges Brassens
Italiano :
Espanol :
L’événement Ah, dis moi donc bergère…Chez Anne Sylvestre & Georges Brassens Pesmes a été mis à jour le 2025-10-02 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY