Ah, dis moi donc bergère…Chez Anne Sylvestre & Georges Brassens Place des Promenades Pesmes

Ah, dis moi donc bergère…Chez Anne Sylvestre & Georges Brassens

Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Elle chante Anne Sylvestre a capella, il chante Brassens en s’accompagnant de sa guitare. Pascale Richem et Bernard Bretin, deux amoureux de la chanson, ont décidé de réunir ces deux univers en faisant dialoguer leurs compositions. La sorcière comme les autres, se fichant bien de la mauvaise réputation du gorille, applaudira Lazare et Cécile s’en allant batifoler à la chasse aux papillons.

Venez vibrer au rythme des chansons et des textes. Au profit du Téléthon. .

Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 17 38 69 jdrezet@orange.fr

English : Ah, dis moi donc bergère…Chez Anne Sylvestre & Georges Brassens

German : Ah, dis moi donc bergère…Chez Anne Sylvestre & Georges Brassens

Italiano :

Espanol :

L’événement Ah, dis moi donc bergère…Chez Anne Sylvestre & Georges Brassens Pesmes a été mis à jour le 2025-10-02 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY