Informations pratiques

AH! KOSMOS & MELAINE DALIBERT · Festival Autres Mesures Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Jeudi 21 janvier 2027, 20h30 Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Ah! Kosmos s’associe au pianiste et compositeur Melaine Dalibert pour une collaboration où les machines font écho aux notes perlées et aux harmonies résonantes du piano.

Figure devenue incontournable de la scène électronique turque puis internationale, Basak Günak – alias Ah! Kosmos (Denovali Records / Subtext Recordings) s’associe au pianiste et compositeur Melaine Dalibert (Ici d’Ailleurs / Elsewhere) pour une collaboration où les machines font écho aux notes perlées et aux harmonies résonantes du piano, explorant un territoire acoustique luxuriant, battant d’une pulsation à la fois complexe et propice au voyage intérieur.

_En partenariat avec le festival Autres Mesures, du 14 au 31 janvier 2027_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-21T20:30:00.000+01:00

Fin : 2027-01-21T21:30:00.000+01:00

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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/755227-ah-kosmos-melaine-dalibert-autres-mesures

Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine



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