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AH! KOSMOS & MELAINE DALIBERT · Festival Autres Mesures Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande

jeudi 21 janvier 2027 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande

AH! KOSMOS & MELAINE DALIBERT · Festival Autres Mesures Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

Début
jeudi 21 janvier 2027
Fin
jeudi 21 janvier 2027
Lieu
Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande
Adresse
2 place Jules Vallès
Ville
Saint-Jacques-de-la-Lande

AH! KOSMOS & MELAINE DALIBERT · Festival Autres Mesures Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Jeudi 21 janvier 2027, 20h30

Ah! Kosmos s’associe au pianiste et compositeur Melaine Dalibert pour une collaboration où les machines font écho aux notes perlées et aux harmonies résonantes du piano.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-01-21T20:30:00.000+01:00
Fin : 2027-01-21T21:30:00.000+01:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande


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