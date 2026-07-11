Informations pratiques

AH! KOSMOS & MELAINE DALIBERT · Festival Autres Mesures Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Jeudi 21 janvier 2027, 20h30

Ah! Kosmos s’associe au pianiste et compositeur Melaine Dalibert pour une collaboration où les machines font écho aux notes perlées et aux harmonies résonantes du piano.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-01-21T20:30:00.000+01:00

Fin : 2027-01-21T21:30:00.000+01:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande



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