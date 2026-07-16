AH! KOSMOS & MELAINE DALIBERT · Festival Autres Mesures, Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande, Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

AH! KOSMOS & MELAINE DALIBERT · Festival Autres Mesures Jeudi 21 janvier 2027, 20h30 Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-21T20:30:00+01:00 – 2027-01-21T21:30:00+01:00

Fin : 2027-01-21T20:30:00+01:00 – 2027-01-21T21:30:00+01:00

Figure devenue incontournable de la scène électronique turque puis internationale, Basak Günak – alias Ah! Kosmos (Denovali Records / Subtext Recordings) s’associe au pianiste et compositeur Melaine Dalibert (Ici d’Ailleurs / Elsewhere) pour une collaboration où les machines font écho aux notes perlées et aux harmonies résonantes du piano, explorant un territoire acoustique luxuriant, battant d’une pulsation à la fois complexe et propice au voyage intérieur.

En partenariat avec le festival Autres Mesures, du 14 au 31 janvier 2027

Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/755227-ah-kosmos-melaine-dalibert-autres-mesures »}]

Ah! Kosmos s’associe au pianiste et compositeur Melaine Dalibert pour une collaboration où les machines font écho aux notes perlées et aux harmonies résonantes du piano.

lgin Deniz Akseloglu · Jérome Raynard