Ah ! Les histoires de famille ! Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris

Par la conteuse Violaine Robert

pour les 9 mois – 3 ans – sur inscription (1 adulte accompagnateur par enfant)

Dans les familles, il y a ce qui fait la vie et les histoires : des câlins, des caprices, de belles frayeurs, des blagues, des colères, des surprises. Des familles, il y en a partout : dans mes mains, sur mon visage, dans mes chansons, dans ma cuisine. Dans mes familles il y a : une reine, un géant, un loup, le chien vert, la poule grise, le grand frère, petite maman et petit papa, des petits, des grands, des très grands et des tout-petits. Venez que je vous les présente !

Le samedi 07 février 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit Public tout-petits. A partir de 1 ans. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T11:30:00+01:00

fin : 2026-02-07T12:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T10:30:00+02:00_2026-02-07T11:00:00+02:00

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

+33145895547 bibliotheque.glaciere@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva et trouvez le meilleur itinéraire

