Ah ! Les voyages Théâtre d’Arles Arles

Ah ! Les voyages

Mardi 18 novembre 2025 de 19h à 20h. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Début : Mardi 2025-11-18 19:00:00

fin : 2025-11-18 20:00:00

2025-11-18

Une histoire racontée en dessin et en musique

Ah ! Les voyages est l’interprétation pour la scène d’un album jeunesse éponyme écrit et dessiné par Marie Caudry, paru aux éditions Thierry Magnier en 2023, né de la rencontre de Marie Caudry, avec Leslie Morrier, musicienne électro-acoustique. Dans cet album, Pénélope est un chat humanisé, habillé et debout sur ses pieds. Elle habite avec Philéas, son chat. Elle décide de partir faire le tour du monde mais Philéas aurait préféré rester chez eux… Un dialogue sur les manières de voyager commence.



Les ambiances oniriques, les paysages sonores, les papiers découpés concourent à la magie de cette épopée toute en poésie ! .

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com

English :

A story told through drawings and music

German :

Eine Geschichte, die mit Zeichnungen und Musik erzählt wird

Italiano :

Una storia raccontata attraverso disegni e musica

Espanol :

Una historia contada con dibujos y música

