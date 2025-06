Ah Musée ! – Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes 21 juin 2025 19:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-21 19:00 – 21:00

Gratuit : oui gratuit Entrée gratuite et sans réservation Adulte

AH MUSÉE !Une comédie satirique adaptée de la pièce de théâtre « Musée haut, Musée bas » de Jean-Michel RibesDurée : 1h30Avec les élèves de l’atelier théâtre adultes du lundi soir à la Locomotive-Maison de quartier Nantes Erdre Batignolles. »Dans un joyeux désordre, le spectateur traverse un musée imaginaire au travers d’une galerie de personnages hauts en couleur, naïfs, totalement décalés, vivant des situations drôles, ordinaires, burlesques, humaines… Que viennent-ils faire au musée ? Visiter, mais visiter qui, quoi ? Chercher quelqu’un ? S’aimer ? Le musée : espace de liberté ou prison pour dingues ? »* Le samedi 21 juin à 19H* Le dimanche 22 juin à 15HEntrée gratuite et sans réservation.

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr