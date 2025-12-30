AH SI J’ETAIS UNE FEMME COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS Brest

AH SI J’ETAIS UNE FEMME Début : 2026-02-14 à 19:00. Tarif : – euros.

Pour récupérer sa femme, il va en devenir une ! Lola et Serge sont ensemble depuis plus de quinze ans. Au début tout allait bien dans leurs vies mais à force de routine ils sont de moins en moins sur la même longueur d’ondes. La routine… Elle n’y est pas prête. Voir son mec ne pas ranger son linge, ne pas faire le ménage, ne pas savoir se faire une omelette… Elle n’en peut plus. Elle quitte donc Serge en lui disant Ah si tu étais une femme, tu me comprendrais . Serge prend cette phrase au pied de la lettre et va voir un chamane censé exacerber son côté féminin… Le problème c’est que ça marche et Serge va devenir aux yeux des autres et du monde… Une femme. Il va d’abord profiter de tous les avantages que lui procure le fait d’être une femme… Mais peut-on se cacher éternellement ? La nouvelle comédie de Julien Sigalas qui prend les préjugés à contre sens et qui se moque de l’homme, de la femme et de l’avenir des deux.

COMEDIE DU FINISTERE ATELIER DES CAPUCINS 25 RUE DE PONTANIOU 29200 Brest 29