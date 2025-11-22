AH UM Galerie Upstairs Rennes 22 novembre – 20 décembre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

AH-UM de BIMS : vingt dimanches de création entre peinture et musique, inspirés par Charles Mingus.

Avec AH-UM, inspiré de l’album de Charles Mingus, BIMS nous plonge dans vingt dimanches de création passés dans un lieu abandonné. Entre peinture, musique et résonances sensorielles, l’artiste compose une œuvre comme un ensemble musical. Exposition accompagnée d’un livre et de toiles inédites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-22T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T18:00:00.000+01:00

1

contact@teenagekicks.org 07 62 32 21 09 https://www.teenagekicks.org/portfolio-item/bims-expo/

Galerie Upstairs 24 avenue Jules Maniez 35000 rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine