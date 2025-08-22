Ahamada Smis à feu doux Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Ahamada Smis à feu doux Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement samedi 31 janvier 2026.

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille.

A feu doux est une création qui fait appel à l’éveil des sens, à la connexion des mondes multiples et à toutes les matières qui infusent dans la marmite de chaque être vivant.



C’est un spectacle qui questionne le métissage, la transmission, la créolisation universelle et nous plonge dans l’intimité collective, avec la poésie, la musique, le théâtre et l’art culinaire comme moyens d’expression. L’auteur et compositeur d’origine comorienne, Ahamada Smis, partage la scène avec les musiciens Uli Wolters et Emmanuel Crémer ainsi que la comédienne Sarah Dambre.





L’art du verbe conjugué aux saveurs qu’ils cuisinent ensemble sur scène et aux ingrédients riches et variés de leur musique, tendent à faire résonner notre humanité.





Une création librement inspiré du livre “À feu doux” de Salim Hatubou (1972-2015).









Interprètes:

Ahamada Smis slam,dzenzé, gaboussi, kayambe, percussions

Uli Wolters sax, flûte, xylophone, percussions & MAO)

Emmanuel Cremer violoncelle

Sarah D’Ambre comédienne) .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

This show is part of the Pôle des Musiques du Monde program at Marseille’s Cité de la Musique.

German :

Diese Aufführung findet im Rahmen des Pôle des Musiques du Monde der Cité de la Musique in Marseille statt.

Italiano :

Questo spettacolo fa parte del Pôle des Musiques du Monde della Cité de la Musique di Marsiglia.

Espanol :

Este espectáculo forma parte del Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marsella.

