Informations pratiques

Le Blanc

Ahmed Sekou Touré « celui qui a dit NON à De Gaulle »

Rue Pasteur Le Blanc Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2027-01-11 18:00:00

fin : 2027-01-11

Date(s) :

2027-01-11

Conférence sur le thème de l’histoire, par Patrick Ledoux, Enseignant, chercheur.

Ahmed Sekou Touré a été éduqué avec les institutions françaises auxquelles il a participé en gravissant tous les échelons, du syndicalisme à la députation, puis à la présidence de la République de Guinée. De député exemplaire à dictateur sanguinaire, le parcours de ce personnage de l’histoire de France mérite d’être revisité afin de tenter d’apporter les clefs de compréhension à cette période de 1958 à 1984. 3 .

Rue Pasteur Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 24 32 uipb@orange.fr

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English :

Lecture as part of the Castelroussin cycle by Didier Dubant, Doctor of History and archaeologist.

L’événement Ahmed Sekou Touré « celui qui a dit NON à De Gaulle » Le Blanc a été mis à jour le 2026-09-11 par Destination Brenne