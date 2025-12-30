AHMED SPARROW LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne

AHMED SPARROW Début : 2026-03-06 à 20:33. Tarif : – euros.

Longtemps Ahmed Sparrow se voyait faire une carrière dans le football mais comme une sombre histoire de ligaments croisés l’a empêché de devenir le futur Zidane, il choisit naturellement de se tourner vers la comédie.Il débute sa carrière artistique à l’Ecole de la Comédie Musicale, avant de continuer dans le stand-up notamment au sein du Jamel Comedy Club, Montreux Comedy Festival, et de partager la scène de Gad Elmaleh, Roman Frayssinet, Redouane Bougheraba…Depuis plus de cinq ans, Ahmed Sparrow aborde sur scène des thématiques actuelles et personnelles, qu’il tourne en dérision avec beaucoup de malice. Il se plait également à improviser avec son public de manière spontanée et bienveillante, profondément inspiré par la singularité et la folie de son publicLa Baie des Singes aime les artistes qui gardent les pieds sur terre et la tête dans le tumulte. Ahmed Sparrow coche toutes les cases.

LA BAIE DES SINGES 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D’auvergne 63