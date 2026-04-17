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AHMED SPARROW Le Grand Point Virgule Paris

AHMED SPARROW Le Grand Point Virgule Paris

AHMED SPARROW Le Grand Point Virgule Paris vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Le Grand Point Virgule

Adresse : 8bis rue de l'arrivee

Ville : 75015 Paris

Département : 75

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 21:30

AHMED SPARROW Début : 2026-04-17 à 21:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

Le Grand Point Virgule 8bis rue de l’arrivee 75015 Paris 75

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