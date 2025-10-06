AHMED SPARROW – LE KURSAAL – SALLE JEAN BART Dunkerque

AHMED SPARROW Début : 2026-04-10 à 20:00. Tarif : – euros.

VERONE PRODUCTIONS PRÉSENTE EN ACCORD AVEC HARLEM’S PROD : AHMED SPARROWLongtemps Ahmed Sparrow se voyait faire une carrière dans le footballmais comme une sombre histoire de ligaments croisés l’a empêché dedevenir le futur Zidane, il choisit naturellement de se tourner vers lacomédie.Il débute sa carrière artistique à l’Ecole de la Comédie Musicale, avant decontinuer dans le stand-up notamment au sein du Jamel Comedy Club,Montreux Comedy Festival, et de partager la scène de Gad Elmaleh, RomanFrayssinet, Redouane Bougheraba…Depuis plus de cinq ans, Ahmed Sparrow aborde sur scène des thématiquesactuelles et personnelles, qu’il tourne en dérision avec beaucoup de malice. Ilse plait également à improviser avec son public de manière spontanée etbienveillante, profondément inspiré par la singularité et la folie de son public.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE KURSAAL – SALLE JEAN BART PLACE DU CASINO 59240 Dunkerque 59