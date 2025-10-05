AHMED SPARROW – PALAIS DES CONGRES TOURS – RONSARD Tours

AHMED SPARROW Début : 2026-01-18 à 18:00. Tarif : – euros.

AZ PROD PRÉSENTE EN ACCORD AVEC HARLEM’S PROD : AHMED SPARROWLongtemps Ahmed Sparrow se voyait faire une carrière dans le football mais comme une sombre histoire de ligaments croisés l’a empêché dedevenir le futur Zidane, il choisit naturellement de se tourner vers la comédie.Il débute sa carrière artistique à l’Ecole de la Comédie Musicale, avant de continuer dans le stand-up notamment au sein du Jamel Comedy Club,Montreux Comedy Festival, et de partager la scène de Gad Elmaleh, Roman Frayssinet, Redouane Bougheraba…Depuis plus de cinq ans, Ahmed Sparrow aborde sur scène des thématiques actuelles et personnelles, qu’il tourne en dérision avec beaucoup de malice. Ilse plait également à improviser avec son public de manière spontanée et bienveillante, profondément inspiré par la singularité et la folie de son public.Bio :Ahmed Sparrow, c’est l’histoire d’un self-made man, parti de Champigny-sur-Marne, passé par la fac de Créteil, et qui rêvait de devenir footballeurprofessionnel.Mais finalement, il a suivi son autre passion : les arts du spectacle. Ahmed,passionné de comédie musicale, débute des cours de danse et de chant àl’ECM de Paris. Mais c’est la comédie stand-up qui finit par le séduire. Il se lance dans les scènes ouvertes et les bars à chicha de Paris, où il développe son style, avec une attention particulière au Paname Art Café, un véritable tremplin pour les humoristes.Sa carrière décolle, avec des prestations marquantes au Festival du Rire de Montreux, dans l’émission “Soixante” animée par Kyan Khojandi, et dans“Génération Paname”. Il a aussi eu le privilège de partager la scène avec des figures emblématiques du rire comme Gad Elmaleh, Roman Frayssinet etRedouane Bougheraba.Depuis septembre 2024, il fait partie de l’équipe de “Zoom Zoom Zen” sur France Inter, où il produit chaque semaine une chronique humoristique.Parallèlement, il joue dans la mini-série ”Le Nounou”, diffusée sur TF1, aux côtés de Booder.Ahmed Sparrow joue actuellement son spectacle à l’Apollo Comedy, les vendredis et samedis, et prochainement en tournée. Il fera également la première partie de Gad au Dôme de Paris.

PALAIS DES CONGRES TOURS – RONSARD 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37