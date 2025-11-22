AHMED SYLLA – AINTEREXPO – HALL EKINOX Bourg En Bresse

samedi 22 novembre 2025.

AHMED SYLLA Début : 2025-11-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Origami : ou l’art du pliage. Je vois nos destins comme des origamis qui se plient à des choix, des joies et des peines, des victoires et des échecs…Pendant plus de 10 ans maintenant, je me suis plié en quatre pour essayer de vous plier en deux. Je me demande quelle forme aurait pris mon origami, mon destin, si je n’avais pas plié bagage de ma ville natale…

AINTEREXPO – HALL EKINOX 25 Avenue du Marechal Juin 01000 Bourg En Bresse 01