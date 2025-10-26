AHMED SYLLA – ARENA GRAND PARIS Tremblay En France

AHMED SYLLA Début : 2025-10-26 à 18:00. Tarif : – euros.

Origami : ou l’art du pliage. Je vois nos destins comme des origamis qui se plient à des choix, des joies et des peines, des victoires et des échecs…Pendant plus de 10 ans maintenant, je me suis plié en quatre pour essayer de vous plier en deux. Je me demande quelle forme aurait pris mon origami, mon destin, si je n’avais pas plié bagage de ma ville natale…

ARENA GRAND PARIS 1 AVENUE TRAVERSIERE 93290 Tremblay En France 93