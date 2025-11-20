Ahmed Sylla LDLC Arena Décines-Charpieu

Ahmed Sylla

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 43 – 43 – EUR

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20 20:00:00

Ahmed Sylla fait son retour sur scène avec son tout nouveau spectacle intitulé Origami , qui marque plus de dix ans de carrière.

.

English :

Ahmed Sylla returns to the stage with his brand new show, Origami , marking over ten years in the business.

German :

Ahmed Sylla kehrt mit seiner brandneuen Show mit dem Titel Origami auf die Bühne zurück und blickt auf eine über zehnjährige Karriere zurück.

Italiano :

Ahmed Sylla torna in scena con il suo nuovo spettacolo, Origami , che segna più di dieci anni di attività.

Espanol :

Ahmed Sylla vuelve a los escenarios con su nuevo espectáculo, Origami , con el que cumple más de diez años de carrera.

