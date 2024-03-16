AHMED SYLLA – LE KURSAAL – SALLE EUROPE Dunkerque

AHMED SYLLA – LE KURSAAL – SALLE EUROPE Dunkerque mercredi 10 décembre 2025.

AHMED SYLLA Début : 2025-12-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Origami : ou l’art du pliage. Je vois nos destins comme des origamis qui se plient à des choix, des joies et des peines, des victoires et des échecs…Pendant plus de 10 ans maintenant, je me suis plié en quatre pour essayer de vous plier en deux. Je me demande quelle forme aurait pris mon origami, mon destin, si je n’avais pas plié bagage de ma ville natale…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE KURSAAL – SALLE EUROPE PLACE DU CASINO 59240 Dunkerque 59