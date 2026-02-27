Ahmed Sylla : Origami Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-25 18:00 –

Gratuit : non 43 € à 63 € 43 € à 63 € Billetterie : zenith-nantesmetropole.com/shows/AHMED%20SYLLA-21443 Tout public

One man show Origami : ou l’art du pliage.Je vois nos destins comme des origamis qui se plient à des choix, des joies et des peines, des victoires et des échecs…Pendant plus de 10 ans maintenant, je me suis plié en quatre pour essayer de vous plier en deux.Je me demande quelle forme aurait pris mon origami, mon destin, si je n’avais pas plié bagage de ma ville natale…

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

