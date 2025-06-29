AHMED SYLLA – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

AHMED SYLLA Début : 2026-10-23 à 20:00. Tarif : – euros.

FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : AHMED SYLLAAHMED SYLLA–ORIGAMIOrigami : ou l’art du pliage.Je vois nos destins comme des origamis qui se plient à des choix, des joies et des peines, des victoireset des échecs…Pendant plus de 10 ans maintenant,je me suis plié en quatre pour essayer de vous plier en deux.Je me demande quelle forme aurait pris mon origami, mon destin, si je n’avais pas plié bagage de maville natale…PMR : billetterie@lapetitemanhattan.com

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31