Ahots Kordak avec Eñaut Elorrieta & Alos Quartet Tanka Centre culturel Peyuco Duhart Saint-Jean-de-Luz

Ahots Kordak avec Eñaut Elorrieta & Alos Quartet

Tanka Centre culturel Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14.7 – 14.7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Eñaut Elorrieta & Alos Quartet La voix et les cordes.

C’est avec ces éléments qu’Eñaut Elorrieta & Alos Quartet vont se produire.

Bien qu’ils aient souvent collaboré sur les disques les uns des autres, c’est la première fois qu’ils présentent ensemble un projet en direct Ahots Kordak.

Ce sera un concert unique et spécial. Le spectacle tournera principalement autour du parcours d’Eñaut, et sera composé de chansons de toutes les époques de sa carrière, depuis Ken Zazpi jusqu’à ses derniers travaux en solo. Mais pas seulement. Le projet inclura plusieurs morceaux marquants de l’Alos Quartet, tous interprétés de manière inhabituelle, soignée et épurée un quatuor à cordes, voix et guitare, avec des

arrangements de haut niveau. La scénographie et la conception lumière seront réalisées par Javier Ulla, qui a déjà travaillé avec Ken Zazpi, Ruper Ordorika…ainsi qu’avec plusieurs compagnies. .

Tanka Centre culturel Peyuco Duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ahots Kordak avec Eñaut Elorrieta & Alos Quartet

L’événement Ahots Kordak avec Eñaut Elorrieta & Alos Quartet Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Pays Basque