AI for Good Global Summit 2026, Palexpo, Le Grand-Saconnex

AI for Good Global Summit 2026 7 – 10 juillet Palexpo

Moins de 18 ans : CHF 0.- | Étudiants : CHF 25.- | Discovery Pass: CHF 50.- | Gold Pass: CHF 890.- | Leaders Pass: CHF 4900.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T09:00:00+02:00 – 2026-07-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T09:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:00:00+02:00

Du 7 au 10 juillet 2026, Genève accueillera une nouvelle fois le AI for Good Global Summit, évènement phare des Nations Unies consacré à l’intelligence artificielle (IA), organisé par l’Union internationale des télécommunications (UIT) en collaboration avec le gouvernement suisse. À cette occasion, Palexpo se transformera en un véritable carrefour mondial réunissant idées, technologies et talents, plaçant Genève au cœur des échanges qui façonnent l’avenir de l’IA.

Ouvert au grand public, le Sommet réunit décideurs politiques, leaders de l’industrie, chercheurs, innovateurs, artistes et jeunes venus du monde entier pour explorer la manière dont l’IA transforme les économies, les sociétés et la coopération internationale. À travers trois scènes, le programme propose des conférences, des discussions, des ateliers et des démonstrations en direct, mettant en lumière le rôle de l’IA dans l’avenir du travail, de la santé, de la créativité et de la culture, des compétences et de l’éducation, ainsi que les enjeux émergents liés à la longévité.

Les visiteurs pourront également découvrir un espace d’exposition immersif mettant à l’honneur des technologies de pointe en IA, en robotique, en systèmes autonomes, en interfaces cerveau-machine et en technologies quantiques. À l’affiche : des véhicules de recherche et de sauvetage assistés par l’IA, des solutions avancées de santé personnalisée, des robots humanoïdes conçus pour interagir dans des environnements réels, des voitures autonomes, et bien plus encore. Côté performances, des présentations en direct mettront en scène des organismes vivants augmentés par l’IA, ainsi qu’un robot jouant du violoncelle, parmi de nombreuses autres expériences. Le public pourra également découvrir des innovations venues du monde entier à travers les pavillons nationaux et les expositions d’organisations internationales.

Dialogue international et innovation

Le Sommet favorise un dialogue international sur les opportunités et les défis de l’IA, réunissant des représentants de gouvernements, de l’industrie, du monde académique et des organisations internationales. Il met également en lumière l’innovation à travers des compétitions et des défis internationaux destinés aux start-ups, aux étudiants-chercheurs, aux jeunes et aux innovateurs.

Compétences en IA et engagement de la jeunesse

La jeunesse reste au cœur de l’expérience du sommet : la Youth Zone invite les jeunes innovateurs dès l’âge de 10 ans à découvrir l’IA à travers des ateliers pratiques et des activités de robotique visant à éveiller la curiosité et favoriser l’apprentissage. Cette année, la zone s’agrandit avec une scène dédiée et un programme sur toute la semaine, offrant encore plus d’opportunités aux jeunes participants de s’impliquer, d’apprendre et de partager leurs idées. De plus, des sessions de formation proposées par des partenaires de la AI Skills Coalition permettront également aux adultes de développer des compétences pratiques en IA et en technologies numériques.

IA et créativité

Le Sommet célèbre également les liens entre l’IA et la créativité à travers des expériences artistiques et de nouvelles formes de narration. Le AI for Good Film Festival et le concours d’art généré par IA Canvas of the Future présenteront des collaborations entre artistes et systèmes intelligent. Le Sommet accueillera également la première de RAISE, une série documentaire en six épisodes explorant comment l’IA est déjà mise à profit pour répondre à des défis mondiaux et construire un avenir plus durable. Produite par Beverly Hills Productions, avec Leonardo DiCaprio à la production exécutive et réalisée par Michael P. Nash, la série suit des scientifiques, des ingénieurs et des innovateurs qui utilisent l’IA pour répondre à des enjeux concrets.

Pour plus d’informations et pour acheter votre ticket, rendez-vous sur le site officiel du AI for Good Global Summit 2026.

Palexpo Route François-PEYROT 30, 1218 Le Grand-Saconnex Le Grand-Saconnex 1218 http://www.palexpo.ch [{« type »: « link », « value »: « https://aiforgood.itu.int/summit26/passes/ »}] [{« link »: « https://aiforgood.itu.int/summit26/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/palexpo/

L’IA revient à Palexpo ! Du 7 au 10 juillet, AI for Good vous invite à plonger au cœur de l’IA, entre conférences, expos, démos de robotique, performances artistiques et échanges internationaux.

AI for Good – ITU