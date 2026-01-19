Aïda Jamal, Noir sur blanc Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Aïda Jamal, Noir sur blanc

Samedi 7 février 2026 à partir de 16h30. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 16:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Noir sur blanc explore l’officialisation du couple au Maroc, moment où tout devient écrit et engageant.

La pièce s’inspire des traditions entourant la signature de l’acte de mariage, en particulier des figures marquantes comme la Negafa, gardienne du rituel et accompagnatrice de la mariée, ainsi que des porteurs de l’amaria, autrefois membres de la famille transportant la mariée puis les époux. Ce rôle, jadis communautaire et chargé d’émotion, est aujourd’hui devenu un service commercial, révélant la transformation des rituels sous l’influence du capitalisme. L’œuvre interroge ce glissement la perte des gestes de soin, l’atténuation de la charge symbolique et la manière dont un rituel autrefois profondément communautaire, transmis et porté par la famille, se transforme en une performance commercialisée, souvent coûteuse, formatée et répétée. Le sens symbolique diminue, tandis que l’esthétique vendeuse prend le dessus. Entre critique et hommage, la création revisite ces pratiques qui façonnent la fondation du couple et les négociations entre familles lors de cette période charnière. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@plateformeparallele.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Noir sur blanc explores the formalization of a couple?s relationship in Morocco, the moment when everything becomes written down and binding.

L’événement Aïda Jamal, Noir sur blanc Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille