AÏDA PRINCESSE ABIBICHE Nantes

AÏDA PRINCESSE ABIBICHE Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Pour Aïda, la joie est un état d’esprit elle partage son énergie à travers ses mix, elle vient nous réchauffer les corps et les coeurs avec son set Afro carïbéen.. Tout est réuni pour vous faire bouger sur le dancefloor sur les sons les plus connus du moment.https://www.instagram.com/dj_aiida/

PRINCESSE ABIBICHE Nantes 44000