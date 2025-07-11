Aïda Troyes

Aïda

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-01 15:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

En Egypte à l’époque des pharaons. L’amour du général égyptien Radamès et de l’esclave éthiopienne Aïda est d’emblée menacé par la guerre que vont se livrer leur deux pays.

L’autre danger qui les menace est Amneris, fille du roi d’Egypte, éprise de Radamès. La victoire des troupes égyptiennes est totale et vaut un triomphe à Radamès, à qui le roi offre sa fille Amneris en récompense.

Mais, Radamès va bientôt devenir paria de son pays, amené à trahir les siens en confiant d’importants secrets militaires à Aïda. Condamné à être enseveli vivant, Radamès, au grand dam d’Amneris, prête à tout pour le voir vivre. Dans la solitude de sa tombe, Radamès retrouve Aïda venue lui réaffirmer son amour et mourir à ses côtés.



Direction Artistique Emmanuel MARFOGLIA

Direction Musicale Louis-Vincent BRUERE



Distribution Catherine MANANDAZA Fréderic DIQUERO Marc SOUCHET- Trystan AGUERRE Guillaume DUSSAU Marie AMIEL .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

