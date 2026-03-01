Aide à domicile, un métier à découvrir

Place de la République Blois Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 16:00:00

fin : 2026-03-17 17:30:00

Date(s) :

2026-03-17

À l’occasion de la journée nationale des aides à domicile, le conseil départemental vous invite à découvrir ce métier essentiel.

Les aides à domicile permettent, chaque jour, aux personnes âgées ou en situation de handicap de continuer à vivre à leur domicile. La journée nationale des aides à domicile sera l’occasion de les remercier et de leur rendre hommage. Afin de mieux connaître ce métier et ses missions, le conseil départemental vous invite à une table ronde intitulée Aide à domicile un métier essentiel au cœur du parcours de vie à partir de 16h. .

Place de la République Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

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English :

To mark National Home Help Day, the departmental council invites you to discover this essential profession.

L’événement Aide à domicile, un métier à découvrir Blois a été mis à jour le 2026-03-12 par Conseil Départemental 41