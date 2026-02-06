Aide à la recherhce en ligne Médiathèque Saint-Perdon
Médiathèque 65, avenue des Écoles Saint-Perdon Landes
Vous voulez en savoir plus sur l’histoire de votre famille, de votre maison ou de votre village ?
Venez avec votre sujet de recherche et découvrez, avec l’aide des Archives, comment
chercher efficacement en ligne.
Après une courte présentation, vous serez accompagné pas à pas pour trouver et lire des documents d’archives (état civil, cadastre, actes … ).
Un atelier pratique, ouvert à tous, débutants comme curieux.
Prévoir un ordinateur portable tablette ou smartphone et savoir naviguer sur internet.
Le nombre de places est limité (groupe de 10 personnes maximum). A partir de 15 ans .
Médiathèque 65, avenue des Écoles Saint-Perdon 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 00 98 mediatheque@saint-perdon.com
