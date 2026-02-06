Aide à la recherhce en ligne Médiathèque Saint-Perdon

Aide à la recherhce en ligne

Médiathèque 65, avenue des Écoles Saint-Perdon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Vous voulez en savoir plus sur l’histoire de votre famille, de votre maison ou de votre village ?

Venez avec votre sujet de recherche et découvrez, avec l’aide des Archives, comment

chercher efficacement en ligne.

Après une courte présentation, vous serez accompagné pas à pas pour trouver et lire des documents d’archives (état civil, cadastre, actes … ).

Un atelier pratique, ouvert à tous, débutants comme curieux.

Prévoir un ordinateur portable tablette ou smartphone et savoir naviguer sur internet.

Le nombre de places est limité (groupe de 10 personnes maximum). A partir de 15 ans .

Médiathèque 65, avenue des Écoles Saint-Perdon 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 00 98 mediatheque@saint-perdon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Aide à la recherhce en ligne

L’événement Aide à la recherhce en ligne Saint-Perdon a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Mont-de-Marsan