Aide à l’arrêt du tabac Centre de Santé du Breil Nantes lundi 3 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-03 13:30 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit Prise de rendez-vous sur Doctolib ou par téléphone au centre de santé ou au 06.13.37.11.50. Adulte, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior

Dans le cadre du Mois Sans Tabac, le centre de santé du Breil propose des consultations gratuites avec une infirmière pour parler de sa consomation de tabac et des souhaits de diminution ou d’arrêt de celui-ci. Vous pourrez, dans un cadre confidentiel, faire le point sur vos motivations, les bénéfices de l’arrêt, poser vos questions, trouver un traitement de substitut nicotinique qui vous convienne…

Centre de Santé du Breil Nantes 44100

0613371150