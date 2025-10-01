Aide au jardin à Comm’un Jardin Square Rosa Luxembourg Paris

Aide au jardin à Comm’un Jardin Square Rosa Luxembourg Paris mercredi 1 octobre 2025.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T14:00:00 – 2025-10-01T17:00:00

Venez découvrir le Comm’un Jardin le temps d’une après-midi de bénévolat !

Rejoignez-nous pour partager un moment convivial au cœur d’un espace de verdure unique, où nature et solidarité se rencontrent. Cette journée de bénévolat sera l’occasion de mettre les mains dans la terre, de participer à l’entretien du jardin et de contribuer à la vie collective de ce lieu accueillant tout parlant alimentation végétale et durable !

Square Rosa Luxembourg 63 ter rue Riquet 75018 Paris 75018 Quartier de la Chapelle Paris Île-de-France

