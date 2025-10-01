Aide au jardin à Cour Jardinée Aubervilliers Aubervilliers

Aide au jardin à Cour Jardinée Mercredi 1 octobre, 10h00 Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Venez découvrir le jardin à Cour Jardinée le temps d’une journée de bénévolat !

Rejoignez-nous pour partager un moment convivial au cœur d’un espace de verdure unique, où nature et solidarité se rencontrent. Cette journée de bénévolat sera l’occasion de mettre les mains dans la terre, de participer à l’entretien du jardin et de contribuer à la vie collective de ce lieu accueillant tout parlant alimentation végétale et durable !

Aubervilliers 84, rue Henri Barbusse à Aubervilliers Aubervilliers 93300 Paul Bert Seine-Saint-Denis Île-de-France

