Aide aux choix professionnels ERIP de l’Angoumois – CIJ Angoulême Angoulême

Aide aux choix professionnels 22 octobre – 3 décembre, certains mercredis ERIP de l’Angoumois – CIJ Angoulême Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-22T13:30:00 – 2025-10-22T15:30:00
Fin : 2025-12-03T13:30:00 – 2025-12-03T15:30:00
L’ERIP vous propose de découvrir les secteurs professionnels qui correspondent à votre profil avec l’aide de questionnaires d’intérêts, de fiches métiers et du logiciel ParcouréO avec ses différents modules (Inforizon, Pass’Avenir et Transférence)
ERIP de l’Angoumois – CIJ Angoulême 4 place du champ de mars 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip-angoumois@info-jeunesse16.com »}]
