Aide aux choix professionnels ERIP de l’Angoumois – CIJ Angoulême Angoulême

Aide aux choix professionnels 22 octobre – 3 décembre, certains mercredis ERIP de l’Angoumois – CIJ Angoulême Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-22T13:30:00 – 2025-10-22T15:30:00

Fin : 2025-12-03T13:30:00 – 2025-12-03T15:30:00

L’ERIP vous propose de découvrir les secteurs professionnels qui correspondent à votre profil avec l’aide de questionnaires d’intérêts, de fiches métiers et du logiciel ParcouréO avec ses différents modules (Inforizon, Pass’Avenir et Transférence)

ERIP de l'Angoumois – CIJ Angoulême 4 place du champ de mars 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

