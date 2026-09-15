AIDE AUX DEVOIRS ET AIDE NUMÉRIQUE Allenc
mardi 15 septembre 2026 · Allenc
Informations pratiques
Allenc
AIDE AUX DEVOIRS ET AIDE NUMÉRIQUE
Le Local – Lieu-Dit Le Couderc Allenc Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 17:30:00
fin : 2026-10-06 18:30:00
Date(s) :
2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06
Le Foyer rural d’Allenc vous propose une aide aux devoirs et aide numérique, tous les mardis de 17h30 à 18h30 au Local (hors vacances scolaires)
Le Foyer rural d’Allenc vous propose une aide aux devoirs et aide numérique, tous les mardis de 17h30 à 18h30 au Local (hors vacances scolaires) .
Le Local – Lieu-Dit Le Couderc Allenc 48190 Lozère Occitanie +33 6 40 27 12 96
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English :
The Allenc Rural Community Center offers homework help and computer assistance every Tuesday from 5:30 p.m. to 6:30 p.m. at the Community Center (except during school breaks).
L’événement AIDE AUX DEVOIRS ET AIDE NUMÉRIQUE Allenc a été mis à jour le 2026-09-10 par 48-OT Mont Lozere
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