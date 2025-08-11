AIDE AUX DEVOIRS Montpellier
Médiathèque Montpellier Hérault
Début : 2025-12-23
fin : 2026-01-02
2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-02
Présentez vous à la médiathèque Pierresvives, un intervenant sera présent pour vous aider dans différentes matières et vous donner des conseils méthodologiques. Des collections et des ressources en ligne seront également mises à disposition. .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
