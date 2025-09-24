Aide informatique La Ferté-Bernard

Aide informatique

Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe

4 pers maxi. Animé par Amandine et Marie Charles. Venez avec votre PC ou pas pour avoir de l’aide. Téléchargez le programme PDF de Septembre du Bienvelue. .

Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com

