Aide informatique La Ferté-Bernard
Aide informatique La Ferté-Bernard mercredi 24 septembre 2025.
Aide informatique
Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 15:30:00
fin : 2025-09-24 17:00:00
Date(s) :
2025-09-24
4 pers maxi. Animé par Amandine et Marie Charles. Venez avec votre PC ou pas pour avoir de l’aide. Téléchargez le programme PDF de Septembre du Bienvelue. .
Café Le Bienvelue, Galerie Carnot La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire cafeassolfb@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Aide informatique La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-08-26 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude