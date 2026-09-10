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Aide numérique à la découverte du sentier Baludik, Le Transfo, Benet

dimanche 20 septembre 2026 · Le Transfo · Benet

Aide numérique à la découverte du sentier Baludik, Le Transfo, Benet

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Transfo
Adresse
45 rue de la Combe 85490 Benet
Ville
85490 Benet
Département
Vendée
Tarif
Parcours gratuit. Parking à proximité. Chaussures de marche.

Aide numérique à la découverte du sentier Baludik Dimanche 20 septembre, 10h00 Le Transfo Vendée

Parcours gratuit. Parking à proximité. Chaussures de marche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Aide numérique au démarrage du sentier Baludik. Découverte ludique du patrimoine benétain grâce à votre smartphone. Suivez ses indications, menez l’enquête proposée et découvrez la surprise qui vous attend à l’arrivée.

Le Transfo 45 rue de la Combe 85490 Benet Benet 85490 Benet Vendée Pays de la Loire 02 51 00 96 26 http://www.mairie-benet.fr Visite guidée des Peux : découverte de Benet et de son patrimoine naturel et historique du néolithique à nos jours, à travers ses sentiers caractéristiques qui relient les deux coteaux du bourg. En passant par les ruines du château, le passage à Benet, d’illustres personnages vous seront contés : Henry IV, le Duc de Montpensier, Duguesclin. Parkings à proximité
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©pascale Brouck

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