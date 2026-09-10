Aide numérique à la découverte du sentier Baludik, Le Transfo, Benet
dimanche 20 septembre 2026 · Le Transfo · Benet
Informations pratiques
Aide numérique à la découverte du sentier Baludik Dimanche 20 septembre, 10h00 Le Transfo Vendée
Parcours gratuit. Parking à proximité. Chaussures de marche.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Aide numérique au démarrage du sentier Baludik. Découverte ludique du patrimoine benétain grâce à votre smartphone. Suivez ses indications, menez l’enquête proposée et découvrez la surprise qui vous attend à l’arrivée.
Le Transfo 45 rue de la Combe 85490 Benet Benet 85490 Benet Vendée Pays de la Loire 02 51 00 96 26 http://www.mairie-benet.fr Visite guidée des Peux : découverte de Benet et de son patrimoine naturel et historique du néolithique à nos jours, à travers ses sentiers caractéristiques qui relient les deux coteaux du bourg. En passant par les ruines du château, le passage à Benet, d’illustres personnages vous seront contés : Henry IV, le Duc de Montpensier, Duguesclin. Parkings à proximité
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©pascale Brouck
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