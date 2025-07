Aide numérique individuelle Bibliothèque – 3e étage Rennes

Accompagnement numérique individuel, sur rendez-vous uniquement.

Créneaux de 45 minutes de 13h à 19h, le jeudi.

S’adresse aux débutants en informatique souhaitant s’initier sur PC, smartphone, appareil connecté, Macintosh

Renseignements/inscriptions au 02 23 40 60 77 ou par mail à [numerique.bibliotheque@leschampslibres.fr](mailto:numerique.bibliotheque@leschampslibres.fr)

Bibliothèque – 3e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine