Aide ta mer La Bernerie-en-Retz

Aide ta mer

Place Bellevue La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2026-02-22 10:00:00

fin : 2026-02-22 12:30:00

2026-02-22

Collecte de déchets aquatiques sur la Grande plage de La Bernerie-en-Retz.

Suite aux dernières tempêtes, notre littoral a besoin d’un coup de main.

​Rejoignez Surfrider Loire-Atlantique pour une collecte de déchets aquatiques sur la Grande Plage de La Bernerie-en-Retz et agissons ensemble en faveur de l’océan.



️ DIMANCHE 22 FÉVRIER

Près de l’aire de jeux sur la Grande Plage

De 10h à 12h30

Gratuit et ouvert à toutes et tous



Cette Initiative Océane, conviviale et engagée, s’inscrit dans une démarche de protection du littoral et de l’environnement marin.

Au-delà du ramassage, les déchets seront triés et analysés chaque donnée collectée alimente le suivi scientifique européen de Surfrider, indispensable pour faire évoluer les lois environnementales.



♻️ Remise en service de la boîte “Aide ta Mer”

Un outil citoyen pour permettre à chacun de s’investir, s’informer et agir toute l’année contre la pollution.



☕ Café ou thé offert pour bien démarrer la matinée

Soupe de légumes maison offerte à tous les participants pour clôturer la collecte dans la bonne humeur



Une belle occasion de joindre l’utile à l’agréable et d’offrir ensemble un vrai cadeau à la nature



N’hésitez pas à partager l’événement pour inviter vos proches à nous rejoindre !

Infos pratiques:

N’oubliez pas vos gants.

Parking place Bellevue.

Place Bellevue La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 56 animation@mairie-labernerie.fr

English :

? Collection of aquatic waste on the Grande plage at La Bernerie-en-Retz.

In the wake of recent storms, our coastline needs a helping hand.

