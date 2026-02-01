Aide ta mer La Bernerie-en-Retz
Aide ta mer La Bernerie-en-Retz dimanche 22 février 2026.
Aide ta mer
Place Bellevue La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 10:00:00
fin : 2026-02-22 12:30:00
Date(s) :
2026-02-22
Collecte de déchets aquatiques sur la Grande plage de La Bernerie-en-Retz.
Suite aux dernières tempêtes, notre littoral a besoin d’un coup de main.
Rejoignez Surfrider Loire-Atlantique pour une collecte de déchets aquatiques sur la Grande Plage de La Bernerie-en-Retz et agissons ensemble en faveur de l’océan.
️ DIMANCHE 22 FÉVRIER
Près de l’aire de jeux sur la Grande Plage
De 10h à 12h30
Gratuit et ouvert à toutes et tous
Cette Initiative Océane, conviviale et engagée, s’inscrit dans une démarche de protection du littoral et de l’environnement marin.
Au-delà du ramassage, les déchets seront triés et analysés chaque donnée collectée alimente le suivi scientifique européen de Surfrider, indispensable pour faire évoluer les lois environnementales.
♻️ Remise en service de la boîte “Aide ta Mer”
Un outil citoyen pour permettre à chacun de s’investir, s’informer et agir toute l’année contre la pollution.
☕ Café ou thé offert pour bien démarrer la matinée
Soupe de légumes maison offerte à tous les participants pour clôturer la collecte dans la bonne humeur
Une belle occasion de joindre l’utile à l’agréable et d’offrir ensemble un vrai cadeau à la nature
N’hésitez pas à partager l’événement pour inviter vos proches à nous rejoindre !
Infos pratiques:
N’oubliez pas vos gants.
Parking place Bellevue.
Place Bellevue La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 56 animation@mairie-labernerie.fr
