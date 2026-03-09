Aider sans s’oublier Argentan

Aider sans s’oublier

1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 17:00:00

2026-04-01

Après-midi dédié aux aidants familiaux

Rencontres, informations et échanges avec des partenaires locaux permettront d’aborder ce rôle essentiel lors d’un moment convivial et ouvert à tous . .

