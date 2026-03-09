Aider sans s’oublier Argentan
Aider sans s’oublier Argentan mercredi 1 avril 2026.
Aider sans s’oublier
1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-04-01 17:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Après-midi dédié aux aidants familiaux
Rencontres, informations et échanges avec des partenaires locaux permettront d’aborder ce rôle essentiel lors d’un moment convivial et ouvert à tous . .
English : Aider sans s’oublier
