Aides financières 2026 : Financer son projet de rénovation avec Nantes Métropole La Maison de l’Habitant Nantes
Aides financières 2026 : Financer son projet de rénovation avec Nantes Métropole La Maison de l’Habitant Nantes mardi 21 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 18:00 – 20:00
Gratuit : oui Entrée gratuite sur inscription
Vous prévoyez des travaux de rénovation énergétique sur la métropole nantaise ? Moins consommer d’énergie nécessite parfois des investissements conséquents. Pour les financer, il existe des dispositifs d’aides financières accessibles à tous. Informez-vous sur ces dispositifs qui vous permettront de boucler votre budget et de définir quel parcours de rénovation ou d’adaptation est le plus pertinent pour vous.
La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15 https://ypl.me/Qwb
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