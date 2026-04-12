Aides financières 2026 : Financer son projet de rénovation avec Nantes Métropole, La Maison de l’Habitant, Nantes

Aides financières 2026 : Financer son projet de rénovation avec Nantes Métropole Mardi 21 avril, 18h00 La Maison de l’Habitant Loire-Atlantique

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T20:00:00+02:00

Vous prévoyez des travaux de rénovation énergétique sur la métropole nantaise ? Moins consommer d’énergie nécessite parfois des investissements conséquents. Pour les financer, il existe des dispositifs d’aides financières accessibles à tous. Informez-vous sur ces dispositifs qui vous permettront de boucler votre budget et de définir quel parcours de rénovation ou d’adaptation est le plus pertinent pour vous.

La Maison de l’Habitant 12 Rue Président Edouard Herriot, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/Qwb »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 89 30 15 »}]

Vous prévoyez des travaux de rénovation énergétique sur la métropole nantaise ? Sous la forme d’un apéro, rendez-vous à La Maison de l’Habitant pour vous informer sur les aides financières. rénovation énergétique logement