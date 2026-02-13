Aidons aux soins des animaux de la Ferme, Ferme pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Aidons aux soins des animaux de la Ferme Vendredi 27 février, 14h30 Ferme pédagogique Marcel Dhénin Nord

Un atelier des familles de la Ferme : Aidons aux soins des animaux de la Ferme

Venez participer à la vie du soigneur animalier en réalisant quelques tâches de leur quotidien.

Prévoir bottes et tenue adéquate au temps et peu salissante.

A partir de 5 ans.

Gratuit.

Sur inscription

Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026

Informations : 03 20 55 16 12 / fermelille@mairie-lille.fr

Ferme pédagogique Marcel Dhénin

14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille

Prendre soin des animaux

