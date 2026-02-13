Aidons aux soins des animaux de la Ferme, Ferme pédagogique Marcel Dhénin, Lille
Aidons aux soins des animaux de la Ferme, Ferme pédagogique Marcel Dhénin, Lille mercredi 4 mars 2026.
Aidons aux soins des animaux de la Ferme Mercredi 4 mars, 14h30 Ferme pédagogique Marcel Dhénin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-04T14:30:00+01:00 – 2026-03-04T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-04T14:30:00+01:00 – 2026-03-04T16:00:00+01:00
Un atelier des familles de la Ferme : Aidons aux soins des animaux de la Ferme
Venez participer à la vie du soigneur animalier en réalisant quelques tâches de leur quotidien.
Prévoir bottes et tenue adéquate au temps et peu salissante.
A partir de 5 ans.
Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : 03 20 55 16 12 / fermelille@mairie-lille.fr
Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille
Ferme pédagogique Marcel Dhénin 14 Rue Eugène Jacquet, 59800 Lille Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:fermelille@mairie-lille.fr »}]
Prendre soin des animaux
Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille