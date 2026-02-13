Aidons aux soins des animaux de la Ferme, Ferme pédagogique Marcel Dhénin, Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-04T14:30:00+01:00 – 2026-03-04T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-04T14:30:00+01:00 – 2026-03-04T16:00:00+01:00

Un atelier des familles de la Ferme : Aidons aux soins des animaux de la Ferme

Venez participer à la vie du soigneur animalier en réalisant quelques tâches de leur quotidien.
Prévoir bottes et tenue adéquate au temps et peu salissante.
A partir de 5 ans.

Gratuit.
Sur inscription
Inscription : billetterie.lille.fr/event/nature2026
Informations : 03 20 55 16 12 / fermelille@mairie-lille.fr

Ferme pédagogique Marcel Dhénin
14 rue Eugène Jacquet 59800 Lille

Prendre soin des animaux

Thomas Lo Presti / Dicom ville de Lille