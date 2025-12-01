AIDONS L’AUDE – CONCERT SOLIDAIRE – NARBONNE ARENA Narbonne

AIDONS L’AUDE – CONCERT SOLIDAIRE Début : 2025-12-01 à 20:00. Tarif : – euros.

FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : AIDONS L’AUDE – CONCERT SOLIDAIRECONCERT SOLIDAIRE – AIDONS L’AUDELundi 1er décembre 2025 – 20h00à NARBONNE ARENAFace aux terribles incendies qui ont ravagé l’Aude durant l’été 2025, un grand concert solidaire est organisé pour venir en aide aux sinistrés.Les plus grandes voix de la scène musicale française se réuniront sur la scène de Narbonne Arena pour une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de l’espoir, du partage et de la solidarité.?? L’intégralité des recettes sera reversée à l’association AUDE SOLIDARITÉS, engagée aux côtés des victimes de la catastrophe.Un événement organisé par Le Groupe La Dépêche (L’Indépendant, La Dépêche, Midi Libre, Centre Presse, Elixir) et Narbonne Arena avec le soutien du Grand Narbonne et de la Ville de Narbonne.Venez nombreux pour soutenir les sinistrés et partager un moment de musique et de solidarité.ENSEMBLE, AIDONS L’AUDE.Avec : Nadau, Cali, Olivia Ruiz, Francis Cabrel, Jean-Pierre Mader, 3 Cafés Gourmands, Axel Bauer, Christophe Mali (Tryo), Amandine Bourgeois, Madame Monsieur, Anne Sila, Sylvain Duthu (Boulevard des Airs), Alexandre Guerrero, G63, Yvan Cujious… et d’autres !Direction artistique : Yvan CujiousDirection musicale : Manu MartinInfos et billetterie:www.narbonne-arena.fr/evenement/concert-solidaire/

NARBONNE ARENA 74 AVENUE MAITRE HUBERT MOULY 11100 Narbonne 11