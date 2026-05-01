Le Buisson

AIE, AIE, AIE, AIE ! BALADE ARTISTIQUE EN ESPACE NATUREL SENSIBLE

Lac du Moulinet Le Buisson Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Aie, aie, aie, aie ! Balade artistique en Espace Naturel Sensible

Une guitare, une conteuse, une histoire mais… pour connaître la suite, le public devra trouver une certaine plante, ça tombe bien, un guide nature est tout prêt à aider pour la chercher et l’identifier ! Trouvée ? Non. Continuons la balade. Trouvée ? Oui ! Chouette l’histoire peut continuer… Oh, une nouvelle plante à débusquer..

Aie, aie, aie, aie ! Balade artistique en Espace Naturel Sensible

Une guitare, une conteuse, une histoire mais… pour connaître la suite, le public devra trouver une certaine plante, ça tombe bien, un guide nature est tout prêt à aider pour la chercher et l’identifier ! Trouvée ? Non. Continuons la balade. Trouvée ? Oui ! Chouette l’histoire peut continuer… Oh, une nouvelle plante à débusquer…

Avec Alexandre Burtin , guide nature Ressources en jeu et Clara Madec, conteuse musicienne Tempus Ludicari .

Lac du Moulinet Le Buisson 48100 Lozère Occitanie +33 7 85 04 50 65

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English :

Aie, aie, aie, aie! Artistic stroll in a sensitive natural area

A guitar, a storyteller, a story, but… to find out what happens next, the audience has to find a certain plant. And just in case, a nature guide is on hand to help them find and identify it! Found it? No. Let’s continue the walk. Found it? Yes! Great, the story can go on… Oh, a new plant to find…

L’événement AIE, AIE, AIE, AIE ! BALADE ARTISTIQUE EN ESPACE NATUREL SENSIBLE Le Buisson a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT Gévaudan Destination