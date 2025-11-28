AÏELO+LIZA MAUZOLE Concert Folk intimiste Rue Jean Monnet Carhaix-Plouguer

AÏELO+LIZA MAUZOLE Concert Folk intimiste

Rue Jean Monnet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 21:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Aïelo réunit deux femmes complices. Armées de leurs voix envoûtantes et de leurs guitares, elles interprètent aussi bien des reprises que leurs propres compositions. Leurs performances sont marquées par une authenticité et une sensibilité qui captivent leur audience, offrant un voyage musical intime et émouvant. Avec Aïelo, chaque morceau devient une histoire à part entière, portée par deux voix qui se complètent et s’enrichissent mutuellement, créant une expérience sonore unique et inoubliable.

Guitariste de formation au conservatoire, Liza Mauzole s’est passionnée pour la musique dès l’enfance, explorant également le chant. Son univers musical, marqué par des influences telles que Stevie Wonder et des sonorités plus rock, s’est développé au fil des années. Depuis 2015, elle crée ses propres morceaux, mêlant anglais et français dans ses textes. Avec sa guitare, son looper et sa voix à la fois douce et puissante, Liza évolue dans un univers où se croisent folk et neo soul. Son art, nourri par les émotions captées dans les mélodies, offre un univers aussi riche que vibrant. Elle a récemment assuré les premières parties de Peter Doherty ou Manu Chao, et s’est également produite l’été dernier au festival Les petites folies .

ATTENTION CONCERT DEBOUT .

Rue Jean Monnet Espace Glenmor Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 99 37 50

