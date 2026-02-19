AÏGUAVENTURA, DÉCOUVERTE DU CANYONING

RENDEZ-VOUS À LIEU À LA PLACE DE L’ÉGLISE DU VILLAGE Herran Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 14:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14

Descente de ruisseau en technique canyon.

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat.

Au cœur de la vallée de l’Arbas, en Comminges Pyrénées, à deux pas d’Aspet venez vivre une belle aventure rafraîchissante, en famille avec votre accompagnateur Lolo !

A partir de 9 ans. .

RENDEZ-VOUS À LIEU À LA PLACE DE L’ÉGLISE DU VILLAGE Herran 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 86 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Canyoning down a stream.

Bookings at the Cagire Garonne Salat Tourist Office.

L’événement AÏGUAVENTURA, DÉCOUVERTE DU CANYONING Herran a été mis à jour le 2026-02-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE